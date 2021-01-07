據住展雜誌統計，北台灣2020年新成屋、預售屋推案量達約12,754億元，比2019年11,287億元，年增幅約13％，不僅連續四年正成長，並且寫下歷史次高紀錄。住展雜誌研發長何世昌表示，從去年推案量勁揚且創歷史第二大量來看，房市多頭訊號的車頭燈已經亮得更明顯了，由於國內官方與民間調研機構普遍預期今年經濟成長率可達3％至4％，經濟成長強勁將讓房市受惠，今年房市價量會溫和成長，再加上去年土地交易火熱、建照核發量居高不下，今年北台灣推案量仍約有5％的成長空間，預估全年推案量可望達到1.34兆，超越2013年再創歷史新猷。

北台灣各縣市以台北市推案量成長幅度最高，北市去年推案量達約3,140億元，較2019年約2,472億元，大增近7百億元，年增幅約27％。何世昌分析，台北市去年推案量大增，主因是都更、危老建案大量開花結果，尤其又以都更案量最為豐沛；雖然二者都是老屋改建，但都更案多規劃中、大坪數，而危老幾乎都作成小宅，差異非常顯著。此外，北市去年換屋型產品也明顯增加，比例成長幅度為北台灣之最，顯示換屋族群已忍不住而出手了，可能意味著台北房市正處於復甦反彈的初升段。

新北、桃園2020年推案量也比2019年增加，新北年增近12％，推案量破5千億元且為北台灣之冠；桃園年增18％，推案量超過3千億元。新北、桃園案量成長的動力源頭都是新興重劃區，新北以新店央北、板橋江翠、土城暫緩發展區、淡水淡海新市鎮、三重二重疏洪道為推案先鋒，桃園則以中路、小檜溪、青埔、A7領銜衝鋒。另，宜蘭去年推案量逾240億元，較前年成長約16％。宜蘭房價於去年止跌回升後，建商重拾信心，推案變得更積極。而在高鐵延伸至宜蘭定案後，今年宜蘭案量會不會有爆發性成長？頗值得關注。

北台灣推案量唯二衰退的地方是基隆與新竹地區，其中基隆衰退約六成，新竹縣市年減逾一成。基隆推案量增減大多與北台灣整體房市趨勢相反，2020年也不例外。新竹縣市推案量勉強站上千億元關卡，但仍較2019年減少約160億元。

(時報資訊)