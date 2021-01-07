女網友網路訂購肯德基，打開餐點卻驚見雞肉上插滿細細的雞毛，讓網友崩潰直呼，太噁心了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

炸雞上插滿新鮮小羽毛！一名女網友分享5日訂購肯德雞套餐，打開一看卻發現炸雞上有好幾根細小的雞毛，讓原PO瞬間沒了食欲，打電話向店家反應後，對方還掛斷，引發網友熱議，許多人看完直呼太誇張，毛真的長齊了。對此，肯德基也發聲明表示，此事應為單店疏失，將會加強餐廳管理，也將協助該消費者獲得妥善處理。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，她在1月5日透過網路訂購肯德基，買了避風塘海派脆雞和花生溶岩漢堡的套餐，結果打開來一看，卻發現雞肉上面都是雞毛，真的很噁心！讓她完全無法接受，也吃不下去，最後只能整個丟掉。

女網友指出，致電給店家，對方只說可傳簡訊讓她去換雞肉，但她根本不是想多拿一塊肉，她只是想把整份餐退還給店家，因為看到滿滿雞毛的噁心畫面，她根本就不想吃了，未料，店家最後竟直接把電話掛斷，讓原PO氣得直呼「根本不尊重顧客」。

肯德基的炸雞插滿小羽毛，讓網友看了直反胃，針對此事業者也發聲明表示，應是單店問題，將會加強餐廳管理。（圖／翻攝自爆怨2公社）

從女網友分享的照片中可見，好幾塊炸雞上都有細細的雞毛，讓人看了頭皮發麻，也引發網友 熱烈討論，「嚇死人了」、「第一次看到」、「員工怎麼都沒有發現」、「太誇張了吧！真的無法接受。」另有網友忍不住聯想到近日很熱的話題「鴨肉店辱罵女外送員」直呼，「讓我想到『毛長齊了』的梗」、「符合時事，毛長齊了沒」。

後來女網友也補充，原本訂購肯德基的那間店，已有打電話向她道歉，且除了全額退還餐點的費用，還贈送了一盒蛋塔給她，而原PO接受道歉後，並沒有收下蛋塔，因為她只沒有想要追究補償，只是希望店家能道歉而已。

而肯德基也發聲明表示，針對炸雞出現雞毛，造成用餐經驗不愉快一事，致上萬分的歉意，目前評估應是單店疏失，後續將協助該名消費者做妥善處理，並嚴格要求供應商原物料的品質，也會對產品製作流程、人員作業進行檢視，加強餐廳管理。

(中時新聞網)