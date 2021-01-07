中科院去年12月24日在九鵬基地進行秘密飛彈試射，因射擊通報標註為「無限高」，引起地方及國內外關注。今（7）日清晨中科院又試射相同彈種，外界觀察，就高度以及曲折的射擊區域研判，除了天弓三型增程型外，極有可能是射程超過500公里的最新的天弓三型增程2型飛彈。

根據中科院發布的射擊通報，警戒危險區域自台東外海向北延伸至宜蘭外海，但延伸的區域離本島還有一段距離，因此並未像聖誕夜該次試射一樣，在另一地點發射靶彈進行攔截。專家表示，這次可能是天弓三型增程2型飛彈。

中科院日前發布射擊通報，警戒危險區域自台東外海向北延伸至宜蘭外海，最大彈道高度為「無限高」。（圖／摘自漁業署官網）

今上午九點整，九鵬基地準時射出一枚飛彈朝天空直衝而去；由於中科院近來罕見的密集試射，軍事觀察家表示，因中科院在這兩年內積極研發代號「戟鋒專案」的中程對地飛彈，立法院也已通過部分預算，不排除也有可能是該型中程對地飛彈。

除了今天上午，中科院明（8）日也將進行同一彈種試射，同樣為最大彈道高度為「無限高」的彈種，顯見中科院對於中長程飛彈的研發已有相當能量。

(中時新聞網)