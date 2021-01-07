總站夜市攤商自救會，今天上午發動5、60名業者到台中市政府廣場陳情！希望市府能夠儘速讓他們營業，否則鉅額的貸款無力償還外，農曆年關將屆這的年不知如何過。（陳世宗攝）

經發局代表涂茜文說，業者的訴求必會轉達；未取得營業許可前，不得先行招商營業，若夜市違反相關規定，市府將依規處理。（陳世宗攝）

台中市北屯區占地2000多坪的「總站夜市」，去年雙十連假風光開幕，但因噪音、交通等問題，遭經發局當場處6萬元罰鍰，並命其立即停業！攤商代表今天上午到台中市政府陳情，攤商哭訴要求「盧市長救救我們、給我們一口飯吃！」經發局代表涂茜文說，業者的訴求必會轉達；未取得營業許可前，不得先行招商營業，若夜市違反相關規定，市府將依規處理。

總站夜市攤商自救會，今天上午發動5、60名業者到台中市政府廣場，拉寫著「請盧市長幫幫忙、我們孩子要吃飯！」「年關將近孩子要養、請盧市長救救可憐一群人」的白布條，希望市府能夠儘速讓他們營業；否則鉅額的貸款無力償還外，農曆年關將屆這個年不知如何過？

在夜市賣鳥蛋、飲料的攤商張小姐表示，當初市府要求停業她們也配合，當時相關單位指出最快2周、最慢3個月即可核准營業，她們就一直等、一直等；已3個月都沒收入，眼看農曆年快到了，年後又要繳交小孩學費，現在要再去別的夜市租攤位，她也付不起租金，不知未來的生活要怎麼過？

總站夜市麻將賓果攤商方小姐哭訴說，當初就是看到總站夜市前景可期，四處借款籌措付租金、買硬體設備，總共投入40多萬元，如今市府不核發營業許可，對她來說就是死路一條，現在整天被債主追著跑，她已經兩個月不敢回家，因為拿不出家用給父母。

北屯區三和里長許勝雄說，去年雙十連假總站夜市未通過審查就開幕，許多觀光遊客的大小車一下子湧入，造成路邊違規停車亂象附近交通動彈不得，加上部分民眾隨意丟棄垃圾，也衍生環境衛生問題；站在地方立場，希望夜市人氣帶動地方繁榮，但呼籲業者仍要負起責任符合市府相關規定才能營業。

北屯區北屯里長歐真宗指出，總站夜市被市府勒令停業，就是因為造成許多交通、光害、噪音、油煙問題，讓民眾生活品質受影響；希望市府嚴加把關，也盼業者盡速改善。

經發局強調，此案已經4次書面修正，依據業者最新提送的計畫書內容，仍然補正不全，無法解決地方反映的噪音、光害、交通等問題，如營業勢必影響周邊環境及交通，因此依規駁回設置申請。業者如不服經發局所作處分，可於接獲行政處分送達次日起30日內，依《訴願法》第58條第1項規定提起行政救濟。

(中時 )