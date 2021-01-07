Prayers up for Markelle Fultz 🙏🏽



Fultz went down with a non-contact knee injury early in tonight's game vs. the Cavs.pic.twitter.com/g3reYfBjRQ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 7, 2021

儘管魔術7日以105比94逆轉擊敗騎士，拿下本季第6勝(2敗)，可惜他們卻無法笑得出來，因為魔術當家控衛富爾茲竟在首節扭傷膝蓋退場，《The Athletic》權威記者查拉尼亞更隨即爆料，富爾茲左膝前十字韌帶撕裂確定整季提前報銷！

這個噩耗無論是對身為2017年選秀狀元的富爾茲與魔術來說，當然是最不想聽到的消息，畢竟富爾茲本季表現脫胎換骨，包含場均得分(14.3分)與助攻(6.1)皆創生涯新高，魔術目前能拿6勝2敗，也幾乎都是靠他在後場掌控與組織。

沒想到今天比賽才打到首節還剩7分35秒，富爾茲想要持球切入，遭到騎士後衛歐科洛阻擋，明顯左膝蓋扭了一下，當場痛到只能倒地不起，沒想到如今確定整季提前報銷，接下來魔術的控球重任只能落到菜鳥後衛柯爾安東尼身上了。

一開賽就因富爾茲受傷退場影響士氣的魔術，最後仍能逆轉贏球的主要功臣，還是替補前鋒泰倫斯羅斯單場投進5顆三分球、獨拿20分，貝肯也有19分，武切維奇16分、7籃板急6助攻；騎士則以塞克斯頓21分最高，懷塞德19分、15籃板。

(中時 )