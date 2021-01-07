法務部調查局7日舉行調查班57期結業典禮，93名新血中，有22人將投入資安防治工作。總統蔡英文上午也親臨主持，她肯定調查局在緝毒、肅貪、防制洗錢、商業間諜行為，以及國際合作執法等工作上的出色成績，更期勉調查局不僅守護國內的治安、守住國境的安全，更讓世界看到台灣的實力。

調查局調查班57期總共100人受訓，93人結訓，男性55人，女性40人，碩士學歷以上的學員28名。

蔡英文表示，調查局人員在整個國安體系中，先負責在第一線偵查犯罪、收集情報的責任，是很重要的一股力量，這就是為什麼每一期調查班的結業典禮，她都會到場參加，歡迎新進的學員一起加入守護國家安全、捍衛民主自由的行列。

蔡英文說，她要恭喜各位學員通過上山、下海的操練，以及外勤的專業實習後順利結業，正式成爲調查局的一員；結業不只是一份榮譽，更是責任的開始，她相信學員們在實習的過程中，都看到調查局在國安工作上的亮眼的表現，像是去年政府專注防疫的同時，調查局查獲多起境外勢力散布的假消息、假訊息，即時防止錯誤的疫情資訊在台灣混淆視聽，以及在執行防疫專案期間，破獲多起不肖廠商混充原物料，製造非法口罩的案件，有效確保國人的健康。

此外，在資安就是國安的年代，調查局更積極鞏固網路上的安全防線，第一起中共吸收國人接受網軍訓練的案件，就是在調查局長期蒐證下，才成功偵破。

蔡英文指出，國家安全的工作必須要能面面俱到，這就是她對調查局的肯定，也是對新進同仁的期許，新的一年國際局勢依然是劇烈變化，疫情帶來的衝擊也還沒有結束，這樣的時刻，也是國家安全工作最重要的考驗時刻。

蔡英文期許結業的調查班學員，要步步為營、謹慎，克服考驗，所以，務必持續精進專業、與時俱進，務必積極接軌國際，讓犯罪無所遁形，同時也務必謹守執法分際，莫望初衷，這三個務必，將能讓學員們有充實的公職生涯，並傳承調查局剛正清廉的執法形象，讓調查局持續受到國人的信任。

(中時 )