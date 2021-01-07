貨櫃三雄股價熄火，陽明、長榮今天更觸及跌停價，法人分析，陽明、長榮目前是散戶大軍，跟著新聞消息殺進殺出，且短線漲幅過大，導致獲利賣壓出籠。

海運運價走高，貨櫃航運獲利看俏，長榮因被證交所列為注意股，日前公告自結去年11月財報，單月稅後純益達新台幣49.31億元，每股盈餘（EPS）0.85元；陽明去年11月稅前盈餘達新台幣34.24億元，EPS0.92元，賺贏去年前3季。

雖財報有不錯表現，但貨櫃航運並未延續強勢，外資昨天單日大賣長榮超過4.3萬張，為賣超第一。不過，外資買進陽明3219張、萬海2580張。

貨櫃三雄股價已連2天走弱，長榮股價開高走低，一度摔至跌停價38.3元，跌破5日線約42.3元，截至10時45分，交易量已經突破48萬張，為上市交易排行第一。

陽明連續2天苦吞跌停，今天開盤下挫至跌停價25.95元，下跌2.85元；萬海跌勢超過9%，低點至45.5元。

法人分析，長榮雖然財報數字漂亮，不過卻低於陽明去年11月的EPS0.92元，陽明、長榮目前是散戶大軍，散戶跟著新聞消息殺進殺出，短線漲幅過大，不時有獲利賣壓出現，致股價高點出現爆量下挫。另外，資金近日轉往其他族群，電子股轉強，導致運輸股轉弱。（編輯：鄭雪文）1100107

(中央社)