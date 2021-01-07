台鐵今天零時起，開放春節假期東部幹線對號列車訂票，截至上午9時，2月9日（小年夜前夕）上午9時以後，至2月11日（除夕）下午5時以前，台北往台東的自強號車票都已售完。

今年春節假期從2月10日（小年夜）至16日（年初五），共7天，台鐵分別在今、明兩天，開放東部幹線、西部幹線車票預訂。

台鐵統計，截至今天上午9時，共完成14萬3646筆、28萬5414張訂票，訂票過程順利。

台鐵指出，台北往台東方向，2月9日上午9時以後至2月11日下午5時以前，長途自強號座位已售完，中、短途及莒光號還有座位；台東往台北方向，2月15日（年初四）及2月16日（年初五），長途自強號座位也已售完，中、短途及莒光號還有座位。

台鐵表示，南迴線高雄往返台東目前還有座位。

台鐵提醒完成訂票旅客，務必在2天內（含訂票當日），至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。

台鐵指出，逾期未取的車票，將於1月9日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁：https://www.railway.gov.tw剩餘座位查詢功能。（編輯：戴光育）1100107

(中央社)