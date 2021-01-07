無視染疫數字爆表、衛生官員嚴詞勸告，美國反口罩團體仍持續上街抗議，洛杉磯多處商場近日遭闖入，戴著口罩的路人被罵「口罩納粹」。

洛杉磯多家電視台報導，3日在福斯片廠（Fox Studios）所在地的世紀城（Century City）超市及購物中心出現30多名反口罩抗議人士，與戴口罩的消費者爆發口角衝突。

推特（Twitter）影片顯示，抗議群眾聚集在百貨公司的美妝區，拿著標語「不要口罩」，露出口鼻對著路人喊叫；超市裡，顧客與抗議人士針鋒相對，一度拿購物車互撞。

購物中心員工向美國廣播公司第7台（ABC7）表示：「我們看到抗議群眾，用擴音器大喊：不要口罩、脫下口罩、重啟洛杉磯、所有人的命都是命等口號。」

自從疫情爆發以來，洛杉磯郡、加州政府均曾下達口罩強制令，要求居民一旦離家、進入購物商場必須戴上口罩。不過相關命令都徒具宣導效果，欠缺執法。

3日這場在世紀城的反口罩抗議，洛杉磯警局據報派人到場，但目擊者告訴電視台，抗議群眾沒有被請出商場，也沒有人受罰。

洛杉磯警局向媒體表示，警方對待各種抗議一視同仁，原則是維護憲法第一修正案賦予的人權、保持現場平和，若非必要不會介入。

比佛利山（Beverly Hills）地方報紙指出，這團體在洛杉磯地區已鬧過好幾個商家，包括大型連鎖賣場跟藥妝店，目的是宣傳戴口罩沒用、疫情是陰謀論等「與科學站在對立面的觀念」。

洛杉磯郡衛生局官員蓋里（Christina Ghaly）在疫情簡報上向反口罩團體喊話：「我提醒你們，不要只想到自己，事實就是事實，都有科學根據，口罩可以保護你和周邊的人。」

蓋里強調：「你們可能不怕染病。你們可能聽朋友說，得病也沒什麼症狀，自認年輕又健康…但對某些人來說，可不是這樣。你會生病、難以痊癒，就算痊癒之後，這病毒還會在你身上留下後遺症。」

人口約1000萬人的洛杉磯郡是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重災區。官方6日疫情數據顯示，單日新增染疫1萬1841人、死亡258人，累計85萬人染疫、1萬人死亡。

(中央社)