港星鍾麗緹是著名的性感女神代表，她的美艷基因也完全展現在女兒身上，鍾麗緹的23歲混血女兒Yasmine 就百分百複製女神媽咪，她身穿紅色低胸斜肩禮服，側躺在沙發上，性感姿勢重現鍾麗緹當年經典的美人魚角色，性感模樣沒輸給媽咪。

鍾麗緹今（7日）在微博為大女兒Yasmine慶祝23歲生日，她噴母愛寫下：「祝你生日快樂，每一天都歡樂，身體健康」，不過母女目前仍分隔兩地，也讓鍾麗緹直呼：「我們好想你，趕快回國，愛你愛你」。

鍾麗緹微博全文。（圖／取材自鍾麗緹微博）

鍾麗緹曬出女兒多張私照，23歲的Yasmine已是美少女一枚，長得亭亭玉立的她，顏值和五官完全複製媽咪鍾麗緹，母女根本同一個模子刻出來，更吸睛的是，Yasmine身穿紅色低胸斜肩禮服入鏡，她側躺在沙發上，性感姿勢重現鍾麗緹當年經典的美人魚角色，性感模樣沒輸媽咪。

網友都為鍾麗緹女兒初長成感到開心，紛紛留言讚：「好漂亮」、「生日快樂！顏值超級高的一家人」、「美麗的大姐」。

23歲的Yasmine不只年輕有活力，有姣好身材曲線的她，也不吝嗇分享辣照，Yasmine過去就放送海邊戲水照，傲人上圍、蠻腰全都露，連媽媽鍾麗緹也望塵莫及。

(中時新聞網)