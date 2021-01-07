迎接農曆金牛年，台灣銀行今天（7日）起網站開始銷售台灣央行發行的「辛丑牛年生肖紀念套幣」，以及由澳洲柏斯鑄幣局鑄造的「Baby牛彩色精鑄銀幣」。

央行委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第五套「辛丑牛年生肖紀念套幣」。此次銷售採「網路線上預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自1月7日中午12時起可上網申購，或於1月21日起，前往台灣銀行各分行(簡易型分行除外)臨櫃購買。

此套幣銷售數量為10萬套，「網路線上預購」及「臨櫃銷售」各配售5萬套，每套售價新臺幣1800元；線上預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購1套。

此次套幣採銀幣(面額新台幣100圓)及銅合金幣(面額新台幣10圓)各乙枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「牛」圖樣為主題，背面為高雄前鎮地區極具地方特色的民俗活動「戲獅甲」；銅合金幣正面以生肖「牛」為主構圖，背面則為部分上彩的「百合花」。

此外，台灣銀行自110年1月7日起，於台灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，上架銷售「Baby牛彩色精鑄銀幣」，每枚售價新台幣1890元。

「Baby牛彩色精鑄銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，銀幣重量1/2英兩，含銀成色千分之999.9，全球限量7,500枚。牛具備善良、聰明和誠實可靠的特質，銀幣主題面描繪了一隻跨坐的捲毛短萌小牛，其面前擺放著彩色的禮物盒，幣面鐫有「YEAR OF THE OX」及漢字「牛」等字樣，呈現出吉慶添福的意象。銀幣正面鐫刻英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份2021、國名TUVALU、面額50 CENTS及重量、成色。

(時報資訊)