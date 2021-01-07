美國新冠狀病毒確診數在周三突破2100萬例，而住院人數在周二創下疫情爆發以來的最高記錄。在美國大部分地區染疫死亡人數持續激增之際，歷史性的疫苗接種工作卻仍進行得相當緩慢。

根據路透社所做的統計分析，周二晚間美國新冠肺炎住院患者達到130,834人，創下疫情爆發以來的最高記錄，而單日染疫死亡人數創下次高記錄，為3,684人。

這表示周二美國每24秒就有人死於新冠肺炎。據路透社統計，自疫情爆發以來，美國累計染疫死亡人數已經超過357,000人，相當於每914位美國居民中，就有1人死於該傳染病。

在受疫情重創的加州，其公衛部門已經下令十多個南部與中部郡縣，因收治新冠肺炎患者而超出負荷量能的醫院，必須暫停非必要手術至少三周時間。

周三美國新冠肺炎累計確診數突破2100萬大關，隨著許多醫療照護系統瀕臨極限，各州和地方官員加快疫苖配發與接種工作的壓力持續升高。

代理國防部長米勒（Christopher Miller）發布聲明表示，周二又向美國各州配送共300萬劑的輝瑞與莫德納疫苗，使21天內的疫苗總配發量超過1900萬劑，但目前為止僅有一小部分完成接種。

獲使用授權的輝瑞與莫德納疫苗都屬於兩劑型的疫苖，必須間隔3到4周注射第二劑。本周數個州的醫護人員將展開第二劑輝瑞疫苖的接種。

不過，美國在接種疫苖後出現嚴重過敏反應的人數增加，疾病管制與預防中心（CDC）周三表示，正在密切監測注射輝瑞與莫德納疫苖後出現過敏反應的個案，並呼籲出現嚴重過敏反應的個人不要接種第二劑。

美國CDC表示，新冠肺炎疫苖的過敏反應發生率為百萬分之11.1，相較之下，流感疫苗過敏反應發生率為百萬分之1.3。官員表示，在接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗後，有28人出現嚴重過敏反應，另有一人在接種莫德納疫苗後出現喉嚨腫脹與呼吸困難的症狀。但該衛生部門表示，出現嚴重反應仍然「極為罕見」，並重申在美國疫情如此嚴竣之際，必須接種疫苖的重要性。

(時報資訊)