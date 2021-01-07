全球最受歡迎的比特幣價格在衝破3.5萬美元還不到24小時，就又衝破3.7萬美元大關，再創歷史高點。

根據coindesk數據，比特幣目前報價為37,072.15美元，在過去24小時內上漲9.07%，稍早最高升至37,305.20美元。

受此帶動，以太幣（Ether）漲破1200美元大關，目前漲11.54%，報1,201.72美元，稍早前一度升至1,448.18美元。

分析師表示，去年以來，比特幣獲得大型投資機構青睞，是帶動這一波瘋狂漲勢的主要原因。在世界各國推出規模前所未見的財政與貨幣激勵措施之際，數量有限的比特幣成為對抗通膨風險的明星資產。

摩根大通周一發布一份相當大膽的預測報告，看好長期而言比特幣可望飆升至14.6萬美元，因為比特幣具有成為「替代貨幣」與黃金競爭的潛力。不過，摩根大通也指出，比特幣要趕超黃金，就必須大幅減少價格波動，才能吸引機構投資人大舉投資。

(時報資訊)