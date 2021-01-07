育平派出所外糾眾滋事 台南市刑大硬起來逮捕7人

去年12月24日台南地方法院發生民事庭案件雙方在法庭走道口角、肢體衝突，並聚眾至育平派出所外意圖滋事鬥毆，台南市刑事警察大隊1月6日執行掃蕩，帶回王姓主嫌等7人，全案經調查完畢後，依妨害秩序等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

台南陳姓地方角頭上月與台中討債集團蕭姓大哥上月因債務糾紛於台南開民事庭，雙方各有小弟到場助陣，不料開庭結束後發生肢體衝突，共有2人掛彩，台南一方通知王嫌前去助陣，號召多名男子至法院外聚集叫囂。

經過台南市警察局第4分局疏處，王嫌仍未罷休，轉移至育平派出所外等候不願離去，所幸第4分局處置得宜，未衍生衝突，經第4分局案件偵辦結束，將台中一方依聚眾鬥毆罪嫌移請偵辦。

然不法分子在司法機關外糾眾聚集，嚴重違反公共秩序，視公權力為無物，台南市刑大聯合第4分局針對當日在法院及育平派出所聚集，影響公共秩序一事，報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦。

台南市刑大鎖定王姓主嫌及其集團成員身分，並聯繫台中地檢署及台中市政府警察局大雅分局共同偵辦，6日實施掃蕩，共帶回王姓主嫌等7人，查扣手機等物，全案先行將涉案人等移請地檢署偵辦，並將持續追查。

(中時 )