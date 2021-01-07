吃麥當勞不少人視薯條為首選，一名網友表示，最近幾次買薯條都是冷的，為此他還特別點去鹽薯條，但拿到手還是太軟爛，讓他崩潰詢問到底要怎麼點，才能拿到熱薯條，對此，不少網友紛紛獻計，只要喊現炸保證熱騰騰薯條到手。

原PO昨（6）日晚間於PTT發文表示，最近兩次進麥當勞單點薯條，第一次點餐沒特別要求，拿到冷軟薯條；第二次點餐便向店員點「去鹽」薯條，結果是溫軟薯條，他質疑難道不加鹽薯條，現在也會先盛裝等客人嗎？便問及「到底怎麼點，才能吃到熱騰騰又燙口的薯條？」

疑問一出後，不少網友認為是原PO去的門市有問題，絕大部分門市舉凡說去鹽，都是現炸的；其他人也分享自己的經驗，「早餐供應結束第一波通常都是現炸」、「午餐、晚餐尖峰時段一定新鮮」、「有得來速的門市，薯條都比較容易拿到冷的」。

另外，也有網友認為向店員提去鹽，根本在兜圈子，直接表明「現炸」，保證能吃到熱騰騰又好吃的薯條，只不過前提是必須等。

(中時新聞網)