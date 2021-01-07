外媒引述知情人士透露，美國國務院最快在當地時間6日公布指引，要求美國投資者遵守禁止投資與涉中國解放軍公司的行政命令。

路透報導，美國總統川普於美東時間2020年11月12日頒布行政命令，要求美國資本禁止投資35家「中國軍方企業」，該規定將適用於交易所ETF、指數基金，以及任何被認定由中國軍方擁有或控制的中企子公司。

由於對這項行政命令的要求感到困惑，紐交所於美東時間2020年12月31日宣布讓中國電信，中國移動和中國聯通下市的計畫。美東時間2021年1月4日，紐交所撤銷上述決定，但6日又突然第二次逆轉立場，表明正計畫推進讓這三大中國電信營運商下市。

報導援引美國國務院指引初稿指出，已經發出充分的警告，又指企業執行長和所屬公司的董事會現在有法律責任執行，並完全遵守這項行政命令。

美國國務院發言人拒絕證實此事，但表示將繼續和美國財政部、國防部和其他機構合作，執行川普的行政命令，應對為「中國軍方企業」提供融資的證券投資所帶來的威脅。

(工商 )