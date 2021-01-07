春節還能有什麼新玩法？由於今年大年初三正值情人節，可樂旅遊加碼推出「搭飛機微旅行」計畫，規畫一系列團體及自由行行程，去回交通搭配台鐵／高鐵及飛機、入住五星飯店或質感文旅，「雙節同慶」專屬價9,420元起（就是愛你）。此外，可樂旅遊並與桃園市台東縣政府攜手規畫在地遊程，並獨贈「新春大禮包」，內含桃園、台東特色伴手禮、以及價值1,300元的可樂旅行箱造型萬用包，附HERMES愛馬仕沐浴組，邀請遊客帶著家人、情人來場別具特色的空中旅行。

可樂旅遊2021年首場與長榮航空攜手合作「春節限定類出國包機2.0」活動，於2月14日（大年初三）啟航，共計184個席位，規畫旅客在去程或回程中搭乘，享受陸上與空中雙重交通的體驗。可樂旅遊也精心為旅客設計「專屬識別證」及「專屬登機證書」，再搭配長榮的機上免稅品預購兩件以上七折，難得的優惠折扣滿足了旅客的購物慾望，春節旅程也更別具創意。

為擴大宣傳類出國包機活動，可樂旅遊除結合航空資源，將起訖點「桃園－台東」雙城都包裝進行程中，更攜手「桃園市政府」及「台東縣政府」共同研擬特色觀光景點，以旅客喜愛的深度、新穎、有話題之景點來安排，並提供在地特色伴手禮作為春節福袋，讓旅客感受在地的雙城旅行。

過去民眾總是為了「趕飛機」而前往桃園，往往錯過了許多美景。擁有雙鐵共構的桃園高鐵站，集聚頂級休閒、玩樂、購物、旅宿於一處：GLORIAOUTLETS華泰名品城、Xpark水生公園，以及COZZI Blu和逸飯店，都是不可錯過的優質選擇；桃園觀光工廠也不容小覷，無論質與量都是全國第一，從文物展示、專人解說、體驗手作等服務都極具在地特色文化，28家觀光工廠宛如遊樂園般新奇有趣。可樂旅遊設計多款桃園一日遊程，搭配微旅行計畫，讓行程更加豐富趣味。

當深度探訪成為現階段最受歡迎的旅遊方式，台東藉由自由、慢活的旅行節奏，透過天然景觀及結合當地文化特色的節慶活動，加深所有旅客與台東在地的情感連結，吸引旅客前來體驗慢生活的迷人魅力。

可樂旅遊與台東縣政府交通及觀光發展處攜手將台東的自然美景，融合充滿年味的旅遊方式全都安排其中，要讓旅客有個最珍貴的台東旅遊回憶。

(工商 )