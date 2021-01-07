元大電動車N（020022）2020年12月8日上市後，電動車產業話題不斷，一直受到投資人的關注。今年開紅盤，受到全球電動車產業起飛消息面的鼓舞，5日買氣大爆發，當日成交量高達17,842張，盤中創5.3元新高價，短短20個交易日，漲幅達6％，6日拉回，今（7）日股價再度升溫，早盤最高來到5.31元。

證交所表示，元大電動車N之存續期間為3年，最大的特色就是只要新台幣幾千元，就可一次掌握台灣電動車產業概念股，搶先投資未來重點產業。

目前其成分股包括東陽、和大、台達電、佳世達、致茂、緯創、威剛、TPK-KY、台半、新普、東元、正新、裕隆、正崴、亞光、群創、同致、胡連等共18檔股票。

全球車市正在加速「新四化」進程。即電動化、智能化、網聯化、共享化。其中電動化是基礎，2021年全球新能源乘用車銷量將達480萬輛，同比增長66％，開啟全球化浪潮，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾下，造成電動車全球銷量之大爆發。隨著電動車市場的成長，加上Tesla、Apple Car、阿里巴巴、華為等積極開發介入，帶動全球電動車一波願景，台灣電動車供應鏈未來的快速成長十分值得期待。

元大電動車N股價斷創高，主因指數成分股的優異表現，像是占權重較大，做車用顯示器的群創漲幅41％、電源供應系統的台達電漲幅45％、車用輪胎的正新漲幅19％、充電系統的致茂漲幅32％等概念股連番大漲帶動。

元大電動車N連結的標的為台灣指數公司與財團法人車輛研究測試中心合作編製的「特選臺灣電動車代表報酬指數」，篩選台股中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。

(工商 )