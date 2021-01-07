台灣高檔火鍋始祖、被稱為「鍋界愛瑪仕」的橘色涮涮屋搶進年菜市場，首度推出年菜宅配組正式開賣，標榜小至醬料大到主食一應俱全，即使在家也能享用百分百地「橘色美味」。

橘色餐飲推出四款圍爐套組，分別是「金牛送喜宅配餐」、「牛來運轉團圓餐」、「有魚有肉滿足餐」及「頂級帝王海陸餐」，即日起線上及門市同步開放預購。

橘色餐飲集團今年推出的宅配套餐服務，採用急速冷凍和真空包裝技術，徹底鎖住食材鮮味，再以低溫冷藏配送，讓消費者在繁忙的年前不受地域及時間限制，即享有佳餚美饌直送到府的選擇。「金牛送喜宅配餐」內含三款頂級肉品，分別為帶有有淡淡榖香的橘色經典「美國頂級牛小排」、油花如大理石紋路般細膩的「美國頂級沙朗」及彈牙脆口的「頂級松阪豬」，再加上昆布柴魚湯磚、精選日式小點及店內人氣甜品「銀耳紅棗蓮子湯」，從湯頭到醬料盡顯橘色貼心之處，套餐售價3,000元，即日起至1/31日開放線上及門市預購。

除宅配組外，橘色更另提供三款門市限定自取套餐。專為肉食愛好者設計的「牛來運轉團圓餐」，主食包括三款肉品、日式小點拼盤及綜合野蔬盛合，榮登溫馨小家庭的圍爐首選！「有魚有肉滿足餐」頂級肉品外，搭配北海道干貝、廣島牡蠣、澳洲紅刺蝦、龍膽鮮魚片、活凍大鮑魚等數種新鮮海味，豪華海陸豐富組合滿足視覺及味蕾雙重享受！「頂級帝王海陸餐」嚴選2.5公斤以上當日新鮮現宰的日本帝王蟹，配上活凍大鮑魚，入嘴滿是彈牙鮮味，讓美食饕客們在家也能輕鬆大啖帝王級尊爵美宴。

(工商 )