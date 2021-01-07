前民進黨立委林濁水。(圖/翻攝自林濁水臉書)

川普支持者在美東時間6日時，因不承認拜登當選闖入國會，迫使認證選舉人團票程序一度停擺，過程中有一名女子中彈身亡，變成大暴動。前民進黨立委林濁水今(7日)在臉書轟川普最近蠻橫變本加厲，川粉又愈慷慨激昂，「愈令川普愈顧人怨」。

美國國會6日下午舉行特別聯席會議，清點總統選舉人團票數，確認新任美國總統，而川普支持者不滿選舉結果遊行示威，華盛頓特區國會山莊內外發生衝突事件，有一名女子中彈送醫搶救後仍宣告不治。

林濁水在臉書分析，這次川普競選連任，票數比上次參選時大增許多，但最後結果卻是毫無魅力的拜登當選，可見不是川普本身實力弱化，「而是川普的粗魯蠻橫引發了太大的反感」。

林濁水認為喬治亞州是共和黨的藍州，川普輔選調子如果正常些，稍微使出一些哀兵政策，那麼保住兩席參議員不是做不到的，不過，偏偏川普最近蠻橫變本加厲，川粉又愈慷慨激昂，愈令川普愈顧人怨，愈有反輔選力道，於是只好讓沒有魅力的拜登全面執政了。

(中時新聞網)