日籍強投菅野智之透過入札制度想挑戰大聯盟，但期限剩不到24小時，他尚未做出前往美職或留在日職的決定，傳出菅野智之希望能比照菊池雄星在2019年與水手簽下的4年總額5600萬美元(近16億台幣)大約，不過目前沒有球隊願意給，僅傳出藍鳥開出不錯價碼，但仍沒有達到此數字。

菅野智之目前處在「進可攻、退可守」的狀態，根據《The Athletic》報導，左投手菊池雄星雖然成績略遜不過勝在年輕，他在2019年初與水手簽下4年5600萬美元的合約，入札金高達1027.5萬美元，而菅野智之想要比照辦理，目前僅知藍鳥隊開出高價希望菅野智之點頭，不過仍沒有達到他想要的數字，詳細報價則未知。

菅野智之不怕沒人要，只怕疫情太嚴重，先前菅野智之就傳出擔憂北美居高不下的確診人數，因此對於要不要今年前往大聯盟還舉棋不定，再加上母隊日職讀賣巨人對他厚愛，傳出若菅野回來，願意給出4年合約並包含3次跳脫權，讓他未來在疫情減緩後仍能前往美職，條件相當不錯。

過去一度傳出有多達6隊對菅野智之有興趣，不過目前檯面上只剩藍鳥在積極爭取，去年藍鳥簽下山口俊後表現不錯，讓藍鳥隊日職球員留下好印象，菅野智之最後談約期限在台灣時間明早6點，藍鳥隊是否會願意為了菅野智之開出更高價碼留人，就看這最後20小時的動態。

巨人強投菅野智之挑戰大聯盟。（截自巨人官方推特）

(中時 )