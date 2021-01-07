北市明倫社宅高租金惹議，民眾黨日前提案修法，社會住宅營運訂定55年免徵房屋稅、地價稅，但卻遭台北市長柯文哲打臉，柯文哲直言，反對不徵房屋稅地價稅，因為我們沒有理由把未來50年台北市長的權力拿掉，反對債留子孫。

根據現行《住宅法》對於社會住宅的地價稅、房屋稅免徵期只有10年，導致地方政府將10年以後的房地稅列入成本，租金便水漲船高，民眾黨日前提案直接修法訂定55年免徵。

柯文哲表示，現階段針對社宅的房屋稅與地價稅，前10年是免稅的，但依照社宅訂定55年的營運年限，後面還有45年，仍需要依法賦稅。房屋稅地價稅是地方稅，如果大家說要取消，但要先講好，以後的市長就沒有這筆錢了，這個大家要明講。

柯文哲也酸，以「印花稅」為例，強調印花稅每年可以為台北市政府帶入50億的地方性稅收，但行政院長蘇貞昌前年提出廢除印花稅，那台北市就少掉50億了，最後也不了了之。

柯文哲認為，若房屋稅地價稅不算的話，目前社宅租金可以大幅下降，可以到25％以上，但未來的台北市政府就沒有這筆錢，因此反對不徵房屋稅地價稅，因為沒有理由把未來50年台北市長的權力拿掉，我反對債留子孫。

(中時 )