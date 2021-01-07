印尼偶像女團Trio Macan成員茶茶雪莉（Chacha Sherly），日前在高速公路上遇到死亡車禍，因為頭部傷勢嚴重，搶救後仍不治身亡，而她發生事故前才在IG上傳美照，短短幾小時竟天人永隔，讓粉絲直呼難以置信。

29歲的茶茶雪莉，在女團Trio Macan因為亮眼外型人氣居高不下，沒想到日前搭車前往工作地點時，疑似暴雨導致能見度極差，竟遇到7車連環追撞事故，而她的駕駛為了轉向避開車禍，竟逆向駛進另一車道，反倒被迎面而來的客運撞上，導致她的座車受到強烈撞擊，車體嚴重變形凹陷，茶茶雪莉雖然第一時間被救出，但因為頭部嚴重受創，加上身受重傷血流不止，送醫後一直處於昏迷狀態。

茶茶雪莉在醫院急救多時後，因為狀況不見起色，家屬要求轉院治療，但醫生認為身體過於虛弱，怕轉院過程發生意外不建議轉院，沒想到搶救後仍因傷勢過重宣告不治。

早在事故發生前幾個小時，茶茶雪莉還在IG上傳美照和粉絲互動，照片中她對著鏡頭擺出燦爛甜美笑容，幾乎要融化粉絲的心，沒想到幾個小時後就發生意外，就此天人永隔，而她的團員也在IG分享合照悼念。

(中時新聞網)