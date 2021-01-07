《我愛黑澀會》美眉出身、擁有歐美系小麥色火辣身材的女星薔薔(林嘉凌)，以性感形象與大膽作風聞名，她有話直說的個性頗受網友歡迎，也因此成了綜藝節目的常客，而她每每現身，穿搭上都是「全力以赴」，昨出席節目的頒獎典禮，又挑戰尺度，美胸渾圓線條全都露，被讚超有誠意。

敢穿敢露的薔薔，2年前因爸爸賣房險遭詐騙事件，而讓家世曝光，爸爸是知名二手車商CEO，身家高達30億，她是貨真價實的豪門千金，但薔薔曾透露其實家教甚嚴，尤其是道德與價值觀方面，從小被爸爸要求踏實節儉，家裡吃穿用度也都很樸實。

薔薔出席狼人殺頒獎典禮，超誠意打扮，豪露完美胸型。(翻攝自林嘉凌 薔薔Maze臉書)

身為豪門千金的薔薔，個人風格跟家庭教養形成強烈對比，反倒別具吸引力，讓她受不少粉絲擁戴，而薔薔昨天又放送福利，貼出現身「狼人殺頒獎典禮」的照片，只見她打扮超「用力」，將一頭長髮燙成微捲，穿了一襲黑色連身褲裝乍看很低調，但其實裡頭都沒穿，胸前還開大V直至腰際，面對鏡頭一個傾身，傲人上圍呼之欲出，飽滿渾圓胸型全都露，讓身旁的女星都忍不住多看兩眼。

薔薔「超誠意」性感現身，讓廣大粉絲直呼滿意，紛紛稱讚她搶盡風頭，「美炸」、「辣就是要辣到底，100分！」、「真的是不能輸，大贏」，連王思佳都來留言，稱讚薔薔「彎腰第一名」。

(中時新聞網)