歡慶農曆牛年，記憶體儲存品牌Kingston金士頓Q萌系列再推生力軍，推出2021限量萌牛隨身碟，渾圓可愛的乳牛造型萌度破表、霧面質感與低調奢華的金色線條兼具質感與喜氣。呼應乳牛主題，金士頓更為萌牛碟量身打造充滿童趣的牛奶瓶外包裝、更添收藏價值，是新春時節吸晴的伴手禮。

金士頓連續十餘年在農曆年前推出應景的生肖限量隨身碟，已成了每年開春令人期待的驚喜。有別於傳統生肖的既定形象，金士頓自2020年起推出新一代Q萌造型生肖碟，以圓潤線條與觸感細緻的橡膠打造Q版設計，為生肖做出更具親切感的全新詮釋，全系列十二款生肖碟一字排開，將成為桌前最療癒的一道風景。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒表示：「金士頓致力透過在記憶體儲存領域的專業，以令人耳目一新的產品線為消費者珍藏每份重要記憶，這也是我們持續推出生肖系列隨身碟的初衷。讓充滿療癒感的萌牛碟在嶄新的2021年裡為你增添樂趣、滿載記憶。」

2021限量萌牛隨身碟以乳牛為主角，集創意與精緻工藝於一身，不但具備可愛討喜的橢圓外型，牛鼻周圍更以金屬的邊框畫龍點睛、能招財更增添春節氣氛。為了方便攜帶也特別在牛尾設計結合吊飾孔，消費者可自行搭配鑰匙圈或掛繩隨身攜帶，讓萌牛帶領您「牛來運轉、好運連年」！

金士頓2021限量萌牛隨身碟安裝示意圖。（金士頓提供／黃慧雯台北傳真）

金士頓2021限量萌牛隨身碟採用充滿童趣的牛奶瓶外包裝。（金士頓提供／黃慧雯台北傳真）

除了吸睛造型，萌牛隨身碟更具備64GB儲存容量與USB 3.2 Gen 1傳輸速度，橡膠外殼可有效防撞，如同乳牛般忠實可靠，將每份記憶妥善保存。2021限量萌牛隨身碟即日起於各大經銷通路搶先發售、為新春預熱，建議售價新台幣579元。即日起至1月19日購買即贈限量好禮，並享有五年保固、免費技術支援。

(科技)