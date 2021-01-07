畫面曝光！外送員深夜搏命趕單 過彎撞電線桿噴飛草叢亡（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

外送員深夜搏命趕單，過彎撞電線桿人噴飛不治死亡。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

外送員深夜搏命趕單，過彎撞電線桿人噴飛不治死亡。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

外送員深夜搏命趕單，過彎撞電線桿人噴飛不治死亡。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣今年發生首宗死亡車禍案件，陳姓「富胖達」外送員於深夜趕單自撞電桿死亡，這起交通事故發生在1月4日深夜11時40分許於花壇鄉花秀路段，由於車速過快不慎撞及路旁電桿，安全帽掉落，人噴飛到草欉裡，經送醫不治死亡。

這起車禍發生在深夜，，foodpanda陳姓外送員騎機車經花壇鄉花秀路時，疑似因車速過快，又沒有繫妥安全帽，不小心撞到路旁電桿，陳姓外送員的安全帽隨脫落，在強烈撞擊力道下，噴噴飛摔落草叢裡，路人驚見驚險一幕，緊急報案，送醫急救無效死亡。

彰化縣警察局統計，2020年發生外送員交通事故案件計356件，造成176人受傷，今年本縣發生首件死亡交通事故即為外送員。

外送員為了趕單，車禍率特別高，值得重視，警方分析去年外送員發生交通事故案件之肇事原因以「支道轉彎車未停讓、未保持行車安全距離、不依號誌指示，包括闖紅燈」等3項為最多，都和趕單車速過快有關。

警方呼籲，賺錢有數，性命要顧，騎乘機車應切實繫妥安全帽，不趕時，不趕速，嚴格遵守交通安全規則」，以免發生撼事，安全賺錢回家才是王道。

(中時 )