行政院長蘇貞昌今（7）日在行政院會拍板2021年經濟部電動機車補助金額不調降，維持2020年補助金額不變，即重型、輕型補助7,000元，小型輕型補助5,100元，採用國產電池芯加碼補助3,000元。

經濟部2021年電動機車補助方案至今仍未定案，據了解，受到新冠肺炎疫情衝擊，電動機車去年銷售量下滑，經濟部建議行政院2021年電動機車補助金額不調降，維持2020年補助金額不變，即重型、輕型補助7,000元，小型輕型補助5,100元，採用國產電池芯加碼補助3,000元。

全案交由行政院副院長沈榮津審議後，知情官員透露，由於沈榮津請經濟部補充相關資料，以致方案未及在2020年的最後一天拍板。行政院秘書長李孟諺今天在行政院會會後記者會表示，蘇貞昌今天在行政院會中宣布拍板不調降。

去年政府定調機車「油電並行」政策，環保署汰舊換購電動機車首度將七期燃油機車納入補助；經濟部電動機車補助、環保署汰舊換購電動機車或七期燃油機車補助也將逐年調降。2018、2019年經濟部的電動機車補助金額都是1萬元，採用國產電池芯加碼補助2,000元，去（2020）年調降為7,000元，採用國產電池芯加碼補助3,000元。

不過，電動機車業者指出，隨著去年電動機車補助縮減，加上首度納入七期燃油機車換購補助及疫情影響，去年電動機車銷售量下滑近三成。經濟部長王美花日前受訪時也表示，去年因為疫情，整體電動車市場大受影響。

因此，經濟部提出的2021年電動機車補助方案未如預期調降，而是建議維持2020年補助金額不變。

目前民眾購買電動機車的相關補助共分成三部分，分別是環保署汰舊換新補助、經濟部電動機車補助，及各地方政府依各自財政狀況加碼的補助金。

(工商 )