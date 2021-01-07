看好國內餐飲需求大爆發，以健康法餐為經營主軸的北投老爺PURE法式餐廳推出新菜搶市，餐廳主廚陳之穎秉持「健康烹調、健康食材」的理念，嚴選西班牙進口伊比利豬、紐西蘭羊膝、藍泳蟹等上等食材入菜，搭配法式烹調手法及濃郁醬汁增添風味，帶給喜愛法餐的老饕全新味蕾感受。

為了提升法式用餐體驗，北投老爺特別選用法國知名香檳品牌Moet & Chandon作為餐酒搭配，即日起至2月10日於飯店餐廳任點1,680元或2,280元晚間套餐，即贈一杯價值600元的香檳搭餐，以酸甜清爽的氣泡口感突顯餐點滋味，為新的一年揭開美好序幕。

北投老爺表示，「吃到飽」向來是國人較偏好的飲食型態，飯店從2014年開幕迄今，以價格平易近人的健康法餐，於競爭激烈的餐飲市場中開拓出藍海，疫情期間餐廳業績更較去年成長三成，顯見國人飲食習慣逐漸發生變化，從重「量」改為重「質」，這也使得餐廳信心大增，主廚陳之穎亦為此推出全新菜單，選用肉質鮮嫩的西班牙進口伊比利豬、紐西蘭羊膝、澳洲9+和牛肋眼等高級食材作為主餐，並搭襯「藍泳蟹慕斯」、「法式田螺」等海鮮開胃菜，海陸美味交疊使得整體菜餚更為豐富、驚喜，為了吸引注重生活品味的市場客群，佐餐酒特別選用大眾熟知的頂級香檳品牌Moet & Chandon，期以為客人帶來微醺愉悅的美好餐期。

北投老爺強調，Moet & Chandon香檳的酸甜氣泡感，非常適合與新菜單中的「藍泳蟹慕斯」、「白酒燉紐西蘭羊膝」與「爐烤西班牙伊比利豬」等品項搭配，「藍泳蟹慕斯」以蟹肉、秋葵泥、洋芋冷湯及糯米醋晶凍層層堆疊，口感豐富且滑順黏稠，「白酒燉紐西蘭羊膝」則是以白酒與香料熬煮醬汁襯托燉煮1.5小時的羊膝，不須費力用叉子輕輕一撥即可骨肉分離，口感極為軟嫩，「爐烤西班牙伊比利豬」使用的是西班牙進口伊比利豬上蓋肉低溫烹調，不同於其他雜食飼養豬肉，脂肪成分與橄欖油的不飽和脂肪酸相似，更被譽「全世界最好吃的豬肉」，十分推薦給喜好法餐的老饕品嘗。

(工商 )