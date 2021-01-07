英國監管單位周三表示，關於輝達(Nvidia)出手400億美元收購英國的安謀(Arm)，針對安謀的中立性，已著手展開調查。

英國競爭與市場管理局(CMA)指出，調查的範圍包括，經過該收購案之後，安謀是否有誘因或動機去撤回、提高價格，或降低對輝達競爭對手的IP授權服務品質。

輝達從軟銀集團手中買下安謀，當時惹出的爭議之一為安謀長期以來在IP授權的中立性角色和地位。安謀的晶片設計技術，即ARM架構，長期為許多晶片商所使用，例如蘋果、三星、高通，幾乎遍及所有手機的晶片設計，以及包括輝達，及其競爭對手英特爾、超微等。

輝達先前已承諾，將保持安謀的開放授權商業模式，並保持客戶的中立性。

安謀表示，公司設有防火牆，將確保不會有人進入安謀客戶的機密資訊，或提早獲知安謀的產品。

英國CMA表示，在啟動調持之前，已經徵詢有關收購交易影響的意見；第一階段的調查將費時約40天，之後再決定是否進一步深入調查。

(時報資訊)