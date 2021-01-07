美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周（截至1月1日）原油庫存減少800萬桶，超出市場預期的減少210萬桶。汽油庫存增加450萬桶，超出市場預期的增加150萬桶。餾分油庫存增加640萬桶，超出市場預期的增加230萬桶。

2.市場看好民主黨將奪下參議院控制權，可望加速拜登上任後從紓困到基建等重大立法工作，周三美元由跌轉升，ICE美元指數尾盤漲0.015%，報89.48，盤中一度跌至89.206，創2018年3月來新低。

3.沙烏地阿拉伯自願額外減產，以及美國上周原油庫存減少幅度超出預期，帶動國際油價一度站上10個月新高。惟支持川普的抗議群眾攻佔美國國會的消息，使尾盤油價漲幅縮小。周三紐約期油收漲70美分或1.4%，為每桶50.63美元，盤中一度升至50.94美元，創去年2月下旬來新高。倫敦布蘭特期油收漲70美分或1.3%，為每桶報54.3美元，盤中一度升至54.73美元，創去年2月26日來新高。

4.投資人預期民主黨將在喬治亞州的參議院決選勝出，美國10年期指標公債殖利率勁揚升1%，為去年3月來首見，亦帶動美元反彈，受此影響，周三紐約期金大跌2.3%，收在每盎司1,908.60美元。

(時報資訊)