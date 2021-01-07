台南地院去年12月24日發生院內鬥毆事件，台南在地陳姓角頭與台中的蕭姓老闆因債務結怨，在開庭前大打出手，陳男受傷掛彩，事後兩名小弟到台中開槍討面子遭警方逮捕，台南市刑警大隊約制陳男再度北上報復，6日傳喚平安夜陳男在內與包圍法院者共7人，依照妨害秩序罪移送台南地檢署，未來不排除再以組織犯罪條例送辦。

62歲的陳姓男子出身佳里區，近年都在鬧區經營賭場聞名賭圈，累積不少手下。他與台中市蕭姓男子原為認識10多年好友，蕭男近年屢屢向陳催討多年前的債務，陳男聲稱有陸續還錢，已只欠對方500萬元，蕭男卻堅稱陳男還欠2000多萬。

兩人債務喬不攏，只好法院相見，陳男去年平安夜下午開庭前與蕭男在法院內相遇，他在庭外走道大罵蕭男，並無視身在司法機構，與好友聯手，對蕭男的兩名友人揮拳幹架。

陳男在鬥毆中掛彩，受傷送醫，立刻聯繫王姓友人，王男號召一群人趕到法院助陣，幸好警方及時趕到現場，一夥人在法院外聚集。

全案經過台南市警方依照聚眾鬥毆罪嫌偵辦後，陳男人馬心有不甘，兩名朋友再到台中市開槍討面子，遭台中警方逮捕關押中。

台南市刑大為了避免兩派人馬反覆尋仇，聯合台中市大雅警分局組成專案小組，6日傳喚陳男等7人，7嫌擔心台中是蕭男的政商勢力範圍，頻頻詢問是否會被送往台中地檢署，警方最後依照妨害秩序罪嫌移送台南地檢署。

台南市刑大大隊長林宏昇表示，此舉算是約制道上兄弟激動行為，不容許黑道破壞社會秩序，未來將再以違反組織犯罪條例偵辦。

(中時 )