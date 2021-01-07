美國總統大選去年底結束後，由於總統川普第一時間無法接受結果，常在推特發文暗示選舉不公，使美國社會也動盪不安。今(7日)凌晨更傳出川普支持者攻佔國會殿堂，一女中彈不治，常在推特發表政治想法的「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）稍早也發文，直言十分傻眼。

克里斯伊凡去年在美國大選前常發文催促眾人別懶散，一定要親自參與投下神聖一票，去年9月他爆出誤曬私密照事件，火速刪照後仍引來網友瘋傳，粉絲還發起保護克里斯伊凡活動，擔心他嚴重的焦慮症復發，克里斯伊凡後來打破沉默，高EQ回：「既然我已經得到你們的注意，11月3日記得去投票」。

克里斯伊凡發文。（圖／翻攝自chrisevans推特）

對於川普的一言一行，克里斯伊凡常在網上發文抨擊，後來不愛戴口罩的川普傳出罹患新冠肺炎，入院治療後神速出院，稱政府在他指導下已經開發許多治療藥物，「別害怕新冠肺炎，讓恐懼操控了你的生活」，克里斯伊凡便繼續嗆：「別怕新冠肺炎？你是日以繼夜的有最好的藥物和醫生醫治，你認為每個人都跟你一樣？」

Cardi B、艾希頓庫奇、紅粉佳人發文。（圖／翻攝自iamcardib、aplusk、pink推特）

今傳出川普支持者攻佔國會，還有人死傷，克里斯伊凡回應傻眼：「無話可說」，饒舌女王Cardi B也推特上問美國國民衛隊在哪裡？形容川粉行為有如野獸，呼籲當地民眾盡量待在家裡，艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）則說：「支持政權和平轉移」，科勒卡戴珊（Khloé Kardashian）表示這是白人政權的縮影，「讓人不安，我感覺很反胃」，紅粉佳人（P!nk）說對於華盛頓目前發生的事，這是身為美國公民值得感到羞恥的日子，「今天是美國悲傷的一天」。

(中時新聞網)