南韓女團少女時代隊長太妍，去年驚爆和男團VIXX的RAVI （金元植）熱戀1年，隨後經紀公司SM娛樂迅速否認傳聞，而男方則是先承認又否認，讓外界霧裡看花，不過事隔不到2周，太妍突PO出和一名男子親密相擁照，讓網友都驚呼「他是誰？」

太妍在IG限時動態PO出和一名男子相擁照，只見她甜靠對方，兩人看起來相當親密，讓網友都忍不住問「戀情曝光了嗎？」、「他是誰？」不過資深粉絲都知道，原來男子是太妍的親哥哥，因為剛好他生日，太妍才會特地發合照祝賀。

太妍曬與哥哥合照。(圖／翻攝自太妍IG)

太妍出道多年鮮少緋聞，去年27日被韓媒爆出，聖誕節在RAVI 的家約會，且兩人已熱戀1年，她的經紀公司SM娛樂火速澄清，表示「兩人只是關係很好的前後輩」，不過RAVI 公司相關人員，先是認戀後又改口「兩人是很熟的前後輩關係」，讓人霧裡看花。

此舉，也讓最早拍到兩人約會的記者不滿，再曬出RAVI 與太妍三天兩夜的約會影片，讓網友自行判斷，直言「太妍與RAVI 戀愛是事實」，不過跟拍全紀錄影片曝光後，也讓網友開始抨擊該媒體，認為這樣嚴重侵害藝人隱私，「當事人都說不是了，就算是事實又怎樣？有必要這樣嗎」。

(中時新聞網)