在美國總統川普鼓吹之下，川粉們終於按捺不住闖入美國會，讓進行中選舉人票認證程序被迫中斷，震驚全球。對此，不僅美媒《華盛頓郵報》社論直稱川普已對美國造成重大威脅並應盡快下台，《紐約時報》認定川普須為此付出代價，連曾是川普鐵桿支持團體、美國最大的製造業工業貿易協會「全國製造商協會」（NAM）公開表態，呼籲副總統彭斯動用憲法第25條修正案，將川普趕出白宮。
《華盛頓郵報》社論指出，即使川普任期僅剩下14天，但早已不適任的他，在白宮多待一秒仍擁有巨大權力，對公共秩序與國家安全是一大威脅，故彭斯必須離開參議院的保護圈，立即召集內閣成員並啟動憲法第25條修正案，宣布川普「已無法履行其在任內的權力與職責」；即使川普堅持反對，國會也應該立即批准，讓彭斯暫任總統直至20日拜登就職。
《紐時》也在社論中指出，總統應該要替暴民闖入國會負責，不論是透過彈劾或者起訴犯罪，而實施暴力的川粉們也同樣需付出代價。此外，也應該針對國會警察為何無法預先防範暴民攻擊進行調查，畢竟他們早向大眾宣布有此預謀。
另外，全國製造業協會（National Association of Manufacturers）執行長狄蒙斯（Jay Timmons）表示，川普「煽動暴力試圖繼續掌權，民選領袖為他辯護，就是違背對憲法的誓言、背棄民主、支持無政府」，呼籲彭斯應該認真考慮和內閣合作，援引憲法第25修正案來維護民主。
《時代》雜誌專文也指出，雖然川普並非造成美國重病的單一原因，但川普與其死忠盟友讓美國重病更加惡化；雖然治癒之路漫長，但可先從將總是煽動人心的總統從橢圓辦公室中趕出做起，並將其盟友一同從國會剷除，才能向全國堅定地宣布，美國正從自1812年美英戰爭中以來最嚴重的國會動亂中走出，並願意捍衛國會遠離仇恨、遠離暴民，以及遠離那位輸了大位就要摧毀國家的人。
(中時新聞網)
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