在美國總統川普鼓吹之下，川粉們終於按捺不住闖入美國會，讓進行中選舉人票認證程序被迫中斷，震驚全球。對此，不僅美媒《華盛頓郵報》社論直稱川普已對美國造成重大威脅並應盡快下台，《紐約時報》認定川普須為此付出代價，連曾是川普鐵桿支持團體、美國最大的製造業工業貿易協會「全國製造商協會」（NAM）公開表態，呼籲副總統彭斯動用憲法第25條修正案，將川普趕出白宮。

《華盛頓郵報》社論指出，即使川普任期僅剩下14天，但早已不適任的他，在白宮多待一秒仍擁有巨大權力，對公共秩序與國家安全是一大威脅，故彭斯必須離開參議院的保護圈，立即召集內閣成員並啟動憲法第25條修正案，宣布川普「已無法履行其在任內的權力與職責」；即使川普堅持反對，國會也應該立即批准，讓彭斯暫任總統直至20日拜登就職。

Vice President Pence should immediately gather the Cabinet to invoke the 25th Amendment.



Congress, which would be required to ratify the action if Trump resists, should do so.



Pence should serve until President-elect Joe Biden is inaugurated on Jan. 20. https://t.co/tUhW6GcKFv — Washington Post Opinions (@PostOpinions) January 7, 2021

《紐時》也在社論中指出，總統應該要替暴民闖入國會負責，不論是透過彈劾或者起訴犯罪，而實施暴力的川粉們也同樣需付出代價。此外，也應該針對國會警察為何無法預先防範暴民攻擊進行調查，畢竟他們早向大眾宣布有此預謀。

In Opinion



"President Trump and his Republican enablers in Congress incited a violent attack Wednesday against the government they lead and the nation they profess to love," the editorial board writes. "This cannot be allowed to stand." https://t.co/WXJo3Mm0NX — The New York Times (@nytimes) January 7, 2021

另外，全國製造業協會（National Association of Manufacturers）執行長狄蒙斯（Jay Timmons）表示，川普「煽動暴力試圖繼續掌權，民選領袖為他辯護，就是違背對憲法的誓言、背棄民主、支持無政府」，呼籲彭斯應該認真考慮和內閣合作，援引憲法第25修正案來維護民主。

《時代》雜誌專文也指出，雖然川普並非造成美國重病的單一原因，但川普與其死忠盟友讓美國重病更加惡化；雖然治癒之路漫長，但可先從將總是煽動人心的總統從橢圓辦公室中趕出做起，並將其盟友一同從國會剷除，才能向全國堅定地宣布，美國正從自1812年美英戰爭中以來最嚴重的國會動亂中走出，並願意捍衛國會遠離仇恨、遠離暴民，以及遠離那位輸了大位就要摧毀國家的人。

(中時新聞網)