台灣專業動畫人才以日本最新動畫強片在日本發光！由知名動畫公司「BONES」（又稱骨頭社）打造，將在20日全台上映的《喬瑟與虎與魚群動畫版》，由台灣的五號影像公司24位模型師、動畫師、美術設計師等為本片的3DCG操刀，並負責片中魚的貼圖及路人角色的服裝、髮型等製作設計。

《喬瑟與虎與魚群動畫版》由曾推出《我的英雄學院》、《鋼之鍊金術師》等人氣動畫的BONES打造，改編自芥川賞作家田邊聖子的經典青春愛情小說，並找來新生代影星中川大志、清原果耶擔綱配音。此片的3DCG製作則找來日本的株式會社5，委託其位在台灣的子公司五號影像操刀。

曾接過日本各大動畫及遊戲公司案件，諸如《劇場版歌之王子殿下》、《PSYCHO-PASS心靈判官3：First Inspector》等作品的株式會社5，業務經理松山千鶴透露，參與本片的製作團隊主要都是台灣專業動畫人才，本片3DCG導演的本多真表示，期望能以這種模式累積實績，從中誕生更多全球聞名的台灣創作者。

本片描述與祖母同住、不良於行的少女喬瑟，雖然從小坐在輪椅上，卻因為熱愛繪畫與書籍，以想像力活在自己所構築的世界。專攻海洋生物學的男大生恒夫，為了能出國留學，並親眼目睹墨西哥的幻之魚群，努力打工實現願望。某夜，兩人因為一場有驚無險的意外而相遇。

(工商 )