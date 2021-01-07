瑞銀發表最新報告指出，隨著中美關係的穩定及持續的海外資金流入，將推動人民幣繼續走強，預測2021年底人民幣兌美元為6.4。但若美元貶值幅度超出預期，則年中有可能升至6.2，並可能在較大範圍內波動。

香港信報報導，瑞銀表示，大陸預期出現巨額貿易順差、A股被納入更多的國際指數將促進更多資金流入，大陸較高的利差都是支撐人民幣的因素。同時，大陸對資本外流的控制放鬆，以及鼓勵人民幣跨境流動，和全球經濟復甦下其他資產的競爭力增加，則可能限制人民幣的強勢。

瑞銀指出，其基線預測是全球經濟將於2021年強勁反彈，而在多種新冠疫苗問世的幫助下，第二季新冠肺炎的確診數字將會大幅下降。儘管全球的復甦很可能是由內需帶動，特別是服務業，但整體復甦也將支持大陸對出口的強勁需求。

瑞銀預期以美元計，大陸2021年的出口額將年增10％，較2020年3％的增幅擴大，2021年GDP實質增長將達到8.2％。

(工商 )