(更新指數)

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台積電今（7）日11點過後股價狂飆大漲21元、衝上570元漲幅達3.8％，也推升台股加權指數大漲250點以上、漲幅超過1.7％，指數一路站回萬五，一路直衝15,100點及15,200點關卡，到11點半成交值約2,100多億元，估計今天全場成交值也有3,300億元以上。

集中市場今天明顯在外資回頭加碼台股下大漲，市場預期外資今天應大舉敲進權值股，而另外，在櫃買市場方面，櫃買指數也大漲近1％，表現雖沒有集中市場亮眼，但人氣也不弱，至中午11點半時，成交值接近50億元，估計今天量能也有700億元以上。

台積電今天到11點半時大漲19元，就貢獻指數176點，此外，鴻海挾電動車題材一路大漲，與聯發科等各貢獻指數9點及6點，台達電也貢獻近5點以上，電動車題材成為這波資金追逐的焦點。

(工商 )