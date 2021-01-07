國民黨產遭黨產會凍結，申請支付「中山獎學金」遭拒，尚欠2014年獲獎學子1690萬元。國民黨提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今開庭辯論，國民黨委任律師張少騰說，留學契約要求受獎人學成後應返國服務，與其政治立場無關，具有公益性，請求合議庭判准許申請。全案定本月28日宣判。

國民黨於1960年以總裁孫中山為名創設獎學金，資助經過考試與黨內考核合格的黨員出國攻讀碩士，獲將者包括前總統馬英九、黨主席江啟臣、親民黨主席宋楚瑜、總統府祕書長李大維，甚至民進黨前主席許信良、前祕書長張俊宏都是得主。

2016年9月黨產會凍結國民黨產後，國民黨雖提出申請，希望以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元及中投股權支付2014年9位獲獎者1690萬元，但遭拒絕，如今9人有1人暫緩出國、1人休學，另7人則借貸刻苦求學。

國民黨委任律師張少騰今開庭指，留學契約書在黨產條例施行前就已簽訂，黨產會卻拒絕國民黨動支，對受獎人的生涯有很大影響；黨產會認為契約中要求受獎人要為黨服務，不具公益性，但政策是浮動的，隨著民意調整，國民黨有可能成為執政黨。

張少騰說，留學契約的重點是要受獎者返國服務，若回國後可自由做任何政治服務，改變政治立場與獎約金無關，顯然具有公益性。

黨產會委任律師李荃和駁斥，依中山獎學金契約書規定，受獎人應履行黨的義務、支持黨的活動並積極參與，且若留學期滿後退黨，或被開除黨籍，也要償還獎學金，顯然是為黨服務，而不是為了公益。

(中時 )