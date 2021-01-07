近年在勞工保護、食品安全、環境保護等議題，台灣面臨許多重大的變革，屢屢因揭弊者勇於揭露真相而獲得重視，但政府推動揭弊者保護相關法案緩慢，民眾黨日前提出「揭弊者保護法草案」，主張對揭弊者的保護溯及既往、設立獨立委員會並擴大受理揭弊機關、訂定揭弊者補償及獎勵機制等5大訴求，建立建立完整的廉政及透明法制，落實對揭弊者保護。

民眾黨立法院黨團總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安今舉行記者會，公布民眾黨所提出的「揭弊者保護法草案」內容。賴香伶表示，近期有諸多案件涉及揭弊，如勞動基金發生弊案並使基金大幅虧損，收賄炒股之勞金局組長游迺文，據報導曾多次遭檢舉被列「高風險名單」卻調動未成；康軒集團董事長違反檢疫規定，疑為「吹哨」的女員工卻被迫離職，凸顯執政者改革牛步。

賴香伶說，上屆國會曾經過朝野協商，相關修法版本幾乎快完成，執政黨基於很多考量而未完成修法，很可惜，導致吹哨者揭弊後被提告，形同職業自殺，無法再回到職場，國家法治不足問題不能再拖，呼籲朝野下會期能合力促成修法。

賴香伶提到，萊豬已經開放進口，可預期未來將面臨混充肉品的相關檢舉，因此揭弊者保護法應公、私一體適用，呼籲執政黨政府不該「有政府、不做事」，應正視並呼應民意及社會需要，盡速完成立法程序。

吹哨者事後被秋後算帳案例層出不窮，張其祿以2012年新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳為例，戴立紳勇於檢舉長官公費私用，法院雖判免刑，但竹縣府依法核定他免職且永不錄用，案件審理過程中，其身分還被檢調洩漏是揭弊者，因而遭到職場霸凌，因此，民眾黨版本納入追朔條款。

高虹安說，為鼓勵更多揭弊者勇於舉發弊案，揭弊保護委員會可就揭弊行為給與獎金，增加揭弊誘因。另外，也考慮到揭弊者其工作權保護，民眾黨團草案訂有回復原職、回復原薪資、損害賠償等補償權利。

(中時 )