調查局57期調查班結業典禮中，曾經錄取四等行政警察，擔任過警佐的胡雅嘉，她的父親胡國華是2004年博達科技掏空案的偵辦中的「博達案英雄」，成為相差28期的父女檔，如今胡雅嘉也分發到新北市調處，與父親同單位，在父親的鼓勵下投入打擊犯罪工作。

2004年發生的博達案，是國內首件的跨國假帳案，由於博達財務部門將帳目近乎完美切割，且事涉境外紙上公司假交易，無論對帳、情蒐，對當時的台北縣調查站犯防組是極大挑戰。

當時在台北縣調站擔任犯防組長的胡國華，帶著團隊克服對帳的困難以及涉外事務的阻礙，硬是把帳查得清清楚楚，葉素菲涉犯掏空63億元，讓士林地檢署順利起訴葉素菲，並經法院審理後判刑16年8月、併科罰金1.8億元定讞，3年前她獲准假釋，易服勞役3年折抵1.8億罰金刑，預計本月10日出獄。

胡國華偵辦博達案時，正在讀小學的胡雅嘉，見到父親為了辦案非常忙碌，不但沒有抱怨，更是為父親打擊犯罪感到驕傲，埋下了報考調查局的種子。

胡雅嘉結業後分發到新北市調查處，剛好父親胡國華也是新北市處的情報科長，胡雅嘉不否認與父親在同單位工作頗有壓力，因為在父親的「光環之下」，幸好業務不同沒有交集，但她相信在父親的督促下，也會成為出色的調查官。

(中時 )