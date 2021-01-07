◎選主委幫陳時中抬轎？柯：吳怡農可自選市長

民進黨台北市黨部主委選舉4日開跑，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農今日領票登記，確定角逐主委一職，但被認為吳選主委是不是在幫陳時中抬轎選市長，對此，台北市長柯文哲表示，他是活棋，可以自己出來選。

◎新版晶片護照1／11發行 當日送件送精美小禮物

外交部將於1月11日發行新版晶片護照，封面放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF TAIWAN」環繞於國徽外圍，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。

◎醉漢光顧檳榔起口角 持木棍毆打老闆

劉姓男子日前酒後到后里區一家檳榔攤要買東西，他嫌女店員態度不好，方姓老闆出面了解，沒想到二人發生口角，劉涉拿木棍動粗，方則動手拉扯，警方趕到將兩人帶回，訊後依《社會秩序維護法》送辦。

◎菅野智之也想拿16億 僅藍鳥出高價

日籍強投菅野智之透過入札制度想挑戰大聯盟，但期限剩不到24小時，他尚未做出前往美職或留在日職的決定，傳出菅野智之希望能比照菊池雄星在2019年與水手簽下的4年總額5600萬美元(近16億台幣)大約，不過目前沒有球隊願意給，僅傳出藍鳥開出不錯價碼，但仍沒有達到此數字。

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(中時新聞網)