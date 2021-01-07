三星電子於CES 2021展前，首次以線上形式舉行First Look線上記者會，搶先發表2021年Neo QLED、MICRO LED與設計生活系列電視新品。

三星電子影像顯示事業部總裁JH Han表示：「過去一年來，我們見證了科技如何幫助人們維持日常生活並與親友保持聯繫。三星將透過環環相扣的創新科技，打造兼容並蓄且環保永續的未來，滿足使用者日新月異的需求，從減少產品碳足跡、各式無障礙功能，到打造適合各種生活型態的絕佳觀賞體驗，都是我們不變的承諾。」

為全民打造永續且無障礙的未來

三星未來將著重於「擁抱環保」（Going Green），電視事業部亦將配合永續發展的長期規劃。具體目標包含系統性地減少電視生產的碳足跡，同時減少所有電視產品的耗電量並使用更多再生材料。三星2021年的所有設計生活系列電視與多數Neo QLED量子電視均將採用環保包裝，每年預計可升級再造高達20萬噸的瓦楞紙箱，電視紙箱印刷將不再需要使用彩色油墨，進一步減少浪費。2021年三星電視產品將搭配首創的太陽能遙控器，利用室內光源、戶外光源或USB即可充電，預計七年內將省下9900萬顆AAA電池；太陽能遙控器導入三星創新製程，以廢棄寶特瓶再造而成，回收材料比重達24%。

2021年QLED與Neo QLED量子電視產品皆導入無障礙功能，結合三星先進技術與人工智慧（AI），提供更多使用者舒適的觀賞體驗。2021年系列產品搭載的新功能包含：移動字幕（Caption Moving）、手語放大（Sign Language Zoom）和多重輸出音訊（Multi-Output Audio），為聽障及視障人士打造符合需求與偏好的觀賞體驗。三星也承諾將於2022年擴充語音指示（Voice Guide）功能，讓聽障及視障人士可以按照語音指示操作。此外，三星未來將持續研發AI功能，進一步提升電視產品的便利使用性。

Neo QLED印證電視顯示技術的突飛猛進

三星今年將推出搭載全新顯示技術Neo QLED的8K（QN900A）與4K（QN90A）旗艦級QLED量子電視，透過量子矩陣技術（Quantum Matrix Technology）及Neo量子尖端智慧處理器（Neo Quantum Processor）精準控制Quantum Mini LED光源，將QLED技術推升至新境界。

三星發表Neo QLED全新電視。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

三星設計的Quantum Mini LED，大小是傳統LED的1/40，捨棄透鏡散光與封裝的形式，採用超薄微形層結構，能配置更多LED晶粒。量子矩陣技術可精細控制緊密排列的LED晶粒，呈現真實影像。Neo QLED技術將亮度提升至12-bit（4096階），達到暗區更暗、亮區更亮的效果，實現沉浸式HDR觀賞體驗，並結合三星專利Neo量子尖端智慧處理器，搭載進階影像升頻技術，利用所搭載高達16種神經網路模型，並各以AI影像升頻技術和深度學習技術進行訓練，能將任何輸入的影像升頻至4K和8K的畫質輸出。

三星2021 Neo QLED 8K 量子電視採用全新Infinity One Design，具備近乎無邊框的外型，搭配電視背面的全新薄型美型集線器（Slim One Connect box），讓電視更簡約時尚。聽覺享受方面，2021 Neo QLED 8K量子電視搭載多項頂級環繞音效功能， OTS Pro 魔術音效能根據螢幕上的畫面動作，創造生動逼真的立體音效；SpaceFit Sound可分析電視周遭環境，並輸出最適合的沉浸式音質。

三星2021 Neo QLED 8K與4K量子電視搭載多項智慧功能，Samsung Health讓家成為專屬健身房。全新Smart Trainer功能可即時追蹤與分析姿勢，可在運動中及運動後提供動作建議、協助計算次數和估算消耗熱量等。Samsung Health Smart Trainer提供影片及結合Bixby語音控制的互動式訓練，打造居家健身體驗。

透過遊戲超寬螢幕（Super Ultrawide GameView），玩家可以選擇21:9甚至32:9的超寬比例顯示，盡情暢玩遊戲。Game Bar提供玩家快速監控並調整重要設定，如切換長寬比、檢查輸入延遲或連接耳機等。而FreeSync Premium Pro將延遲情況降至最低，使玩家能輕鬆盡享遊戲的順暢畫質。

透過Google Duo，用戶可享有高品質且快速的視訊通話，一次最多可邀請32人加入，且Google Duo應用程式可選擇外接USB鏡頭直接進行視訊。此外，智慧鏡頭解決方案能確保鏡頭隨時跟著用戶移動，並自動調整遠近，使用者可隨時完美出現在畫面之中。

用戶還可利用三星裝置的PC on TV功能將個人電腦連接至電視，搭配連接滑鼠和鍵盤後，即能在家辦公或學習，更能直接從電視網際網路瀏覽器進入微軟 Office 365，建立和編輯文件。只需在電腦上安裝Easy Connection應用程式並登入三星帳號，電視便會自動連接至個人電腦，讓使用者便利地在客廳辦公。

MICRO LED開啟畫質與設計新紀元

Micro LED技術將於2021年正式進入居家生活空間，三星首創將傳統電視規格與Micro LED技術結合，打造超大型新一代顯示器。全新MICRO LED系列提供110吋與99吋兩個型號，今年底前預計再推出更多小尺寸的機種選擇。MICRO LED顯示器和傳統顯示螢幕的不同之處在於微米等級的LED光源，不需搭配背光和濾光片便具有自體發光的特性，透過2400萬顆單獨控制的LED呈現出逼真色彩與精準亮度，再加上螢幕占比逾99%的無邊框設計（Monolith Design），外型令人驚艷。

三星發表MICRO LED全新電視新品。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

因應MICRO LED系列超大螢幕的優勢，使用者可利用4Vue功能於單一螢幕上流暢觀看至多四種影音內容，亦可透過連接多個外部裝置，例如同時掌握多場季後賽況，更可邊玩遊戲邊查看攻略。全新MICRO LED的動態音效透過Majestic Sound技術，無需外接喇叭即能享受5.1聲道的環繞音效，能將任何空間化身為豪華家庭劇院。

三星同步發表設計與規格再升級的設計生活系列電視，以滿足使用者不斷變化的喜好與品味。其中，The Frame美學電視自2017年上市以來持續為電視賦予全新定義，將顯示器化成珍貴藝術品，至今全球銷量已突破百萬台。2021年的新品承襲機身僅有前幾代產品的一半，其厚度近乎傳統畫框，更推出全新可拆卸式邊框，共有五種顏色和兩種可訂製款式（現代款和斜角款），能融入各式空間。

三星發表2021年The Frame美學電視。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

凡訂閱The Frame美學電視的全新藝術市集，即能欣賞超過1400幅精心挑選的藝術作品，並能結合三星全新AI自動策展技術，分析個人偏好，並推薦相關的藝術作品。三星設計生活系列產品包含The Frame美學電視、The Serif風格電視、The Sero翻轉電視、The Terrace和The Premiere超短焦4K三雷射投影機，且其自訂選項皆應有盡有，讓使用者妝點居家空間，升級生活品味。

(科技)