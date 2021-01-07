民進黨桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷身陷罷免風暴中，兩人雖都將進入最後投票階段，但比起親綠與綠營人士屢為黃召開記者會表達力挺，王顯得勢單力薄，也讓民進黨態度成熱議焦點。媒體人朱學恆用「討人厭的養子」與「新招來的媳婦」比喻王、黃與民進黨的關係，認為對民進黨而言王硬蹭又討厭，黃則是朵充滿未來性的「無主名花」。

朱學恆5日在政論節目《新聞大白話》表示，王浩宇、黃捷與民進黨的關係，其實用一個本土劇的梗就能解釋清楚，王就像是一個討人厭、硬跑進來的養子，而黃就像是一個將來要娶進門的媳婦，難道要民進黨去挺一個討人厭的養子嗎？

朱學恆直言，王浩宇從出道起就不是民進黨出身，是後來自己硬擠過來，稱要協助桃園市市長鄭文燦施政才加入民進黨，民進黨又難以拒絕，顯見他就是個「硬加進來的養子」，而且重點是這個養子還非常討人厭。

反觀黃捷，朱學恆分析，她現在無黨籍堪稱「名花無主」，民進黨高雄市議會黨團若能多收她一個，不但能讓黨團陣容更堅強，且黃若能持續把對抗拉高，2024年黃還可望為民進黨搶下一席立委，有助黨內年輕化。至於因挺萊豬，被國民黨籍台北市議員羅智強點名罷免的基進黨立委陳柏惟，朱則直言：「跟這一局沒什麼關係，所以可以看到沒有民進黨的人挺他，因為就不相干、外人，跟隔壁老王一樣。」

(中時新聞網)