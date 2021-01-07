經濟部力拚開放外國商務人士來台洽商投資事宜，推升台灣經濟，日前與中央流行疫情指揮中心談妥「經濟泡泡」。外界期待專案定案後，美系電子大廠美光將搶下頭香，但據了解，專案的首發團並非美光，為美系生技大廠，且美光也因為疫情考量，暫時不規劃來台洽談合約細節。

經濟部與指揮中心在去年11月中洽談「經濟泡泡」，經過申請的重大投資案，可以選擇不檢疫但停留天數短、或是檢疫天數短、停留天數短等專案入台，但隨著國際疫情升溫，指揮中心也宣布檢疫時間恢復14天。

在去年11月時，經濟泡泡專案通過後，外界原本以為美系電子大廠美光將成為首家專案申請企業。但知情官員透露，搶下經濟泡泡首發團的是美系生技大廠，專案團已在去年12月中旬來台洽談設廠投資案，採取檢疫五天的團進團出的入台模式。官員指出，美系生技大廠來台主要是看準台灣生技研發能力與相關人才，以及今年防疫政策對疫情控制得宜，讓台灣不受疫情影響而大規模停工，所以計畫來台設廠投資。

至於美光的專案團，官員也說，美光主要是來台面對面磋商合約細節，但美國疫情近兩個月以來日趨嚴重，再加上遇上12月的美國耶誕長假，整個行程一度延後至今年1月中，但國際疫情仍相當緊張，所以行程暫時取消，目前也沒有其他國外企業提出專案申請來台。

(工商 )