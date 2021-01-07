大陸中央處理器（CPU）公司龍芯中科近日傳出，已於2020年12月和中信證券簽署A股上市輔導協議，擬在科創板上市。龍芯中科有望領先另五大陸產CPU公司（天津飛騰、華為鯤鵬、兆芯集成、申威科技及海光信息），成為陸產CPU第一股。

科創板日報報導，早在2001年5月，在中國科學院（簡稱中科院）計算所知識創新工程的支持下，正式成立龍芯課題組。2010年4月，由中科院和北京市共同帶頭出資入股，成立龍芯中科技術有限公司，龍芯正式從研發走向產業化。

龍芯中科是大陸較早自主研發晶片的廠商，其MIPS架構體系自主化程度相對較高，主要從事陸產CPU研發與產業化，產品包括供應產業應用的專用龍芯1號，供應工控與終端類應用的龍芯2號，以及供應伺服器類等應用的龍芯3號。

在龍芯中科股權結構方面，中科院計算所間接持股21.52％，龍芯中科核心團隊持股平台天童芯源持股21.52％，其他股東還包括北京市相關的9家公司。

在業績方面，2019年，龍芯晶片出貨量已經達到50萬顆以上，預計2020年龍芯晶片出貨量會達到上百萬顆。

(工商 )