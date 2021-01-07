亞德客-KY(1590)昨日不畏大盤逆風，收盤來到上漲22元，收在945元，在法人持續看好今年營運動能下，今天開盤跳空開出，盤中攻上千元的歷史新高，最高來到1035元漲停價位。法人估計2020年每股盈餘將達25元，明年挑戰30元。

亞德客-KY去年12月營收再創新高，達到19.78億元，在淡季時營收達新高，顯示接單狀況十分熱絡，目前接單狀況可看到今年7、8月，顯示市場的需求程度。

法人認為，由於出貨暢旺，公司去年底的庫存仍低於正常水準，加上第2季為傳統旺季，亞德客-KY上半年勢必要維持高產能利用率，有助於集團營業利益率攀高。

該公司2020年來自於線軌的營收少於1億元人民幣，目前每月貢獻1000萬人民幣營收，今年中後產能可提升至7到8億元人民幣，且今年傳動元件市場需求轉強，法人推估2021年線軌營收將達數億元人民幣。

(時報資訊)