蘇澳籍漁船「永裕興18號」上月30日於太平洋中途島東北方約527浬作業，疑因風浪太大導致通訊設備、動力受損。根據農委會漁業署今(7)日報告，截至今晨7時已有4艘我國籍漁船前往搜尋，美方也已派定翼機18架次查看，不過船隻已漂離原本位置，10名船員仍生死未卜。

漁業署指出，今年元旦接獲經營者通報後，即請國家搜救指揮中心及外交部等單位協請鄰近國家搜救單位協助搜救，漁業署也協調友船前去搜救。

漁業署今(7)日召開臨時記者會，漁業署副署長王正芳表示，上月30日下午發現「永」船的VMS(漁船船位發報器)出現異常，按照相關規定每小時船隻應回報一次船位，這次VMS訊號異常後即通知船主，之後嘗試聯繫未果，船長完全失聯，僅有微弱船位訊號，最後訊號出現在1月2日早上。

王正芳指出，昨(6)晚11時01分友船「億榮18號」抵達美方提供「永」船的最新位置3浬處，但未發現任何船隻蹤跡，不過據回報當時該海域風浪風力達11級，浪高達7公尺，海象十分惡劣，後來「億」船也前往東南方330浬處避風。

王正芳說，今早與美方搜救中心再次聯繫，將再派機引導我漁船進行搜救，至於是什麼原因導致船員失蹤，「什麼原因都有可能」。

「永」船有1名李姓台籍船長，9名印尼船員，是艘延繩釣漁船，以鯊魚與劍旗魚為主要遠洋漁獲，根據美方所拍攝提供的照片，「永」船上無人員活動跡象，駕駛艙左側有毀損，不排除被撞擊，或是遭到太平洋巨浪導致損害。

(中時 )