天氣冷，台灣人最愛吃火鍋，火鍋料百百種，到底怎麼吃最划算？內行人表示，雖然火鍋裡什麼都能煮，但有3種火鍋食材一涮就沒了，點了等於浪費錢，老闆可能會在旁邊暗自偷笑。

火鍋料怎麼點最懂吃？根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，其實有些食物不合適涮，並不是說放到火鍋裡不好吃，而是不划算，因為一下到鍋裡就沒了，他舉出下列3種火鍋食材，不僅吃不飽還要花錢，點了等於浪費錢。

1. 嫩豆腐

滑嫩的豆腐雖然好吃，大家應該都有過這種經驗，就是一旦放到鍋裡煮的時間稍長，豆腐很容易就碎成豆腐渣，不僅撈不起來，可能還壞了一鍋清湯。

2. 鴨胗

口感脆嫩的鴨胗受到很多人喜歡，但也屬於一涮就沒了的食材，而且鴨胗在鍋裡隨著煮的時間變長，會縮得越來越短，最後可能連夾都夾不起來，而且重點是本來一盤的份量就不多。

3. 番茄

火鍋湯底常常都會有番茄，不過不難發現，很多時候番茄放進火鍋裡煮著煮著就化掉了，最後根本也吃不到，加上相較於其他火鍋料，番茄價格比較便宜，但在火鍋店裡價格通常都會被拉高，因此屬於CP值較低的食材之一。

單點火鍋店好貴？ 揭點哪些食材CP值較高

(中時新聞網)