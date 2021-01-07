馬來西亞網紅西西歪（Ccwhyao）和台灣妻施語庭感情甜蜜，不時會在IG上放閃，然而施語庭卻在節目上爆料，西西歪嗜酒成性，只要他所到之處，連床頭、架上和冰箱都是酒，有次還喝到掛在捷運上狂吐，下秒動作不只讓老婆當場大崩潰，更讓來賓都聽不下去。

西西歪和老婆施語庭在節目《小明星大跟班》分享夫妻相處，施語庭抱怨老公太愛喝酒，家中到處都可以看到酒，甚至西西歪前陣子和朋友去喝到爛醉，搭捷運回家時忍不住嘔吐，為了不造成捷運清潔人員的困擾，他立刻用手按住口罩，讓嘔吐物都集中在口罩裡，「他戴口罩就用手這樣遮著還吞回去」。

施語庭崩潰地說，老公無法擋住所有嘔吐物，導致胸前整片都是，一出站看到她還狂喊「寶貝寶貝」要討抱，讓她當場嚇壞，超噁的行為讓主持人Sandy和吳宗憲都傻眼，連來賓班傑都開玩笑說：「我們家的狗也會這樣欸，吐出來再把它吃掉。」

西西歪喝醉在捷運上狂吐。(圖/翻攝自我愛小明星大跟班YouTube)

西西歪本人也澄清，他雖然愛喝酒，但不是會酒後亂性的人，醉了頂多就一直傻笑、嘔吐，或因為暈眩走路姿勢怪怪的，酒品算不差。

(中時新聞網)