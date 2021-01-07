近日傳出有農會以人民幣發給加班費，但依勞基法22條明定，給付工資應以法定貨幣給予，勞動部官員表示，除了勞基法規定外，央行、國際勞工公約也提及應用法定貨幣給予，違法最重可罰100萬元。

勞動部官員指出，至於如果是外派人員，一般除了會在國內簽訂勞動契約外，也會在該國簽訂勞動契約，各依契約給付法定貨幣，違反勞基法未給予法定貨幣薪資可處2萬至100萬元。

(中時 )