人民幣發加班費？ 勞動部：最重可罰100萬 12:112021/01/07 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近日傳出有農會以人民幣發給加班費，但依勞基法22條明定，給付工資應以法定貨幣給予。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出有農會以人民幣發給加班費，但依勞基法22條明定，給付工資應以法定貨幣給予，勞動部官員表示，除了勞基法規定外，央行、國際勞工公約也提及應用法定貨幣給予，違法最重可罰100萬元。 勞動部官員指出，至於如果是外派人員，一般除了會在國內簽訂勞動契約外，也會在該國簽訂勞動契約，各依契約給付法定貨幣，違反勞基法未給予法定貨幣薪資可處2萬至100萬元。 牛群猝死 動保處開罰陽管處7.5萬 陸展反腐敗決心 賴小民遭判死 (中時 ) #法定貨幣 #給予 #人民幣 #加班費 #可罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廢水染紅虎尾溪 業者罰2千萬停工 04:102021/01/07 社會新聞 醫管中心之亂／勞動部修法 違反防疫措施恐直接罰僱主 13:472021/01/07 生活 陸財長：2021 政府吃緊人民過好 04:102021/01/07 產業財經 老人手機被植入木馬程式扣款 陸600萬受害者被竊18億 18:192021/01/07 兩岸 頭條揭密》特斯拉降價關鍵曝光 馬斯克：競爭對手在中國 02:192021/01/07 政治 連署公投有機會獲萊豬幹話撲克牌 馬江9日赴中壢連署 11:172021/01/07 政治 聽損兒疑遭掌摑 監視器卻壞了 新北教育局：已展開調查 11:222021/01/07 社會 傳人造雨傷草莓 農改場化驗駁斥 04:102021/01/07 地方新聞 央行大買匯 外匯存底頻創高 04:102021/01/07 財經要聞 大潤發中和店米其林星級代客料理 水產直播量販首見 20:532021/01/07 生活 超市購物送到家 全聯雙平台同步上路 家樂福、愛買合作美食外送 04:102021/01/07 時尚消費 生活熱門新聞 北部下雪了！大屯山還沒飄海拔380M小烏來先降雪 影像曝光 - 生活 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 猛爆寒流今來襲 極冷台灣！冰凍100小時 - 生活 寒流入夜達高峰 東北雨彈再夾擊 全台陷48小時急凍地獄 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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